Эксперты считают, что УЕФА не справился с организацией последнего финала Лиги чемпионов в Париже.

Независимая комиссия во главе с профессором Филом Скратоном собрала более 480 свидетельских показаний болельщиков и журналистов, побывавших на финале Лиги чемпионов 28 мая 2022 года в Париже. Скратон и его коллеги пришли к выводу, что это мероприятие чудом не привело к давке и смертям болельщиков. Об этом информирует ВВС.

Выживший во время трагедии Хиллсборо фанат Ливерпуля умер от коронавируса

Комиссия определила, что болельщиков несколько часов удерживали в ограниченном пространстве возле стадиона, прежде чем они снова оказались в статических очередях у неисправных турникетов. При выходе со стадиона на них напали вооруженные ножами бандиты, которые украли их имущество.

В своём отчёте Скратон отметил неадекватность обеспечения безопасности людей, неспровоцированные нападения на болельщиков со стороны полиции и местных банд, а также недостаточную предматчевую подготовку со стороны УЕФА и парижских агентств. В итогах отчёта комиссии сказано, что УЕФА допустил "ужасное невыполнение своих обязанностей".

В июне УЕФА принес извинения болельщикам Ливерпуля и Реала и провел собственную независимую проверку этого инцидента.

Напомним, что начало финального матча ЛЧ между Реалом и Ливерпулем было отложено на 36 минут.

Ранее Фил Скратон состоял в комиссии, которая отвечала за отчёт о катастрофе на Хиллсборо в 1989 году.

Трагедія Хіллсборо: брат Джеррарда та ще 95 загиблих, або Ганьба британського правосуддя – роковини знаменитого матчу