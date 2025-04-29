УАФ определила, когда начнется финальная игра Кубка Украины сезона 2024/2025 между Динамо и Шахтером.

Финальный поединок нынешнего Кубка Украины, в котором донецкий Шахтер сыграет против киевского Динамо, состоится 14 мая в 18:30, сообщает УАФ.

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Решающая игра турнира пройдет на Центральном стадионе в Житомире. Этот город впервые в истории будет принимать финальный матч Кубка Украины.

Напомним, в полуфинале турнира киевское Динамо одолело перволиговую Буковину (4:1), а "горняки" в дополнительное время победили Полесье (1:0). Действующим победителем Кубка является Шахтер, который в прошлогоднем финале обыграл Ворсклу (2:1).

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