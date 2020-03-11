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Финал Кубка Испании перенесен на неопределенный срок

19:38 8 Читати українською
Финал Кубка Испании перенесен на неопределенный срок
Баскское дерби в рамках Примеры / Marca

Решающая битва за Кубок Испании между Реал Сосьедадом и Атлетиком не состоится в запланированный день.

Федерация футбола Испании договорилась с клубами о переносе матча, информирует Marca.

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Стороны не захотели проводить поединок без болельщиков на трибунах, поэтому было решено перенести его из запланированной даты – 18 апреля. Пока неизвестно, когда Атлетику и Реал Сосьедаду позволят разыграть трофей, вероятно, федерация будет ждать конца мая.

Напомним, ближайшие два тура Примеры и Сегунды решили не переносить, но командам придется играть на пустых стадионах.

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Кубок Испании 2019/20 Атлетик Атлетик Реал Сосьедад Реал Сосьедад Испания Кубок Испании
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