Финал Кубка Испании перенесен на неопределенный срок

Решающая битва за Кубок Испании между Реал Сосьедадом и Атлетиком не состоится в запланированный день.

Федерация футбола Испании договорилась с клубами о переносе матча, информирует Marca.

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Стороны не захотели проводить поединок без болельщиков на трибунах, поэтому было решено перенести его из запланированной даты – 18 апреля. Пока неизвестно, когда Атлетику и Реал Сосьедаду позволят разыграть трофей, вероятно, федерация будет ждать конца мая.

Напомним, ближайшие два тура Примеры и Сегунды решили не переносить, но командам придется играть на пустых стадионах.

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