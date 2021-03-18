"Текущая эпидемическая ситуация и принятые меры, которые влекут за собой закрытие периметра передвижения, как для автономного сообщества Андалусия, так и для провинции Севилья, делают невозможным для болельщиков, которые не проживают в провинции, присутствовать на этом матче.

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Оба клуба (Атлетик и Реал Сосьедад – прим. "Футбол 24") были проинформированы о случившемся, и сообщили, что будут придерживаться любого решения федерации. Министерство здравоохранения и Королевская федерация футбола Испании согласились с тем, что указанный матч состоится при пустых трибунах", – говорится в заявлении на официальном сайте учреждения. Добавим, что решение по матчу между Атлетиком и Барселоной до сих пор не принято.

Напомним, именно желание пустить фанатов на стадион заставило перенести финал прошлогоднего Кубка Испании на 2021-й. Атлетик иметь уникальную возможность дважды выиграть трофей за две недели. 3 апреля состоится баскский дерби против Реал Сосьедада, а 17-го – встреча с Барселоной.

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