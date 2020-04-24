toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Финал Кубка Германии официально перенесли

16:12 25 Читати українською
Финал Кубка Германии официально перенесли
Бавария – действующий обладатель Кубка Германии / ФК Бавария

Решающий матч Кубка Германии 2019/20 не состоится в ранее запланированную дату.

Финальный поединок Кубка Германии 2019/20, который должен был пройти 23 мая в Берлине, перенесен на другой день. Точная дата будет сообщена позже, но ожидается, что это будет до 30 июня, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Бундеслига официально объявила о готовности возобновить сезон – известны условия

Ранее DFB перенес и полуфинальные матчи Кубка, в которых Саарбрюккен должен был принять Байер, а Бавария – Айнтрахт из Франкфурта. Именно мюнхенская команда является действующим обладателем трофея.

Напомним, уже 9 мая Бундеслига может возобновить чемпионат – при условии, что немецкие власти дадут на это разрешение.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

blog_ava
Правительство Венгрии пошло на беспрецедентный для Европы шаг – Ребров и Ко серьезно пострадают
11:32
347
Теги
Бавария Бавария Байер Байер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия Кубок Германии Саарбрюкен Саарбрюкен Кубок Германии 2019/20 коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
54
мин
Волынь
18:00
Металлист 1925
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук