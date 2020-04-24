Финал Кубка Германии официально перенесли

Решающий матч Кубка Германии 2019/20 не состоится в ранее запланированную дату.

Финальный поединок Кубка Германии 2019/20, который должен был пройти 23 мая в Берлине, перенесен на другой день. Точная дата будет сообщена позже, но ожидается, что это будет до 30 июня, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Бундеслига официально объявила о готовности возобновить сезон – известны условия

Ранее DFB перенес и полуфинальные матчи Кубка, в которых Саарбрюккен должен был принять Байер, а Бавария – Айнтрахт из Франкфурта. Именно мюнхенская команда является действующим обладателем трофея.

Напомним, уже 9 мая Бундеслига может возобновить чемпионат – при условии, что немецкие власти дадут на это разрешение.

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