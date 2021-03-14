Финал Кубка Англии 2021 может стать самым массовым в перечне тестовых мероприятий в рамках программы допуска людей на публичные события, сообщает Sky Sports.

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Отмечается, что на финал турнира, который запланирован на 15 мая на легендарном Уэмбли, могут допустить 20 тысяч зрителей. При этом до матча и после все они должны будут сдать тесты на коронавирус.

В рамках плана, состоящего из четырех частей, об отмене карантина из-за COVID-19, объявленного в феврале, правительство заявило, что до 10 тысяч человек могут быть допущены на стадионы для проведения спортивных мероприятий, если этот проект окажется успешным.

Премьер-лига планирует привлечь болельщиков на трибуны в двух последних турах в этом сезоне и перенесет матчи на 18-20 мая.

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