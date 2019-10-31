Финал Копа Либертадорес пройдет в Чили, несмотря на протесты в стране

Беспорядки в Чили не станут причиной переноса решающего матча Кубка Либертадорес.

Несмотря на антиправительственные протесты в Чили, которые охватили всю страну, финал Кубка Либертадорес состоится в столице страны – Сантьяго, сообщает официальный Твиттер КОНМЕБОЛ.

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"Правительство Чили гарантировало безопасность во время проведения финала Кубка Либертадорес. Чилийский народ заслуживает насладиться праздником футбола", – говорится в сообщении в социальной сети Твиттер.

Напомним, в финальном матче Копа Либертадорес 23 ноября сыграют Ривер Плейт и Фламенго. Ривер Плейт – действующий победитель турнира. В прошлом году в финале клуб обыграл аргентинскую Бока Хуниорс.

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