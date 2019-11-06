Финал Копа Либертадорес перенесен из Чили в Перу из-за протестов, которые угрожают безопасности

КОНМЕБОЛ пришлось изменить место проведения решающего матча Копа Либертадорес из-за акций протеста, которые происходят в столице Чили – Сантьяго.

Новым хозяином финального поединка станет перуанская столица Лима, информирует официальный сайт КОНМЕБОЛ.

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На протяжении последних недель в Чили проходят массовые протесты жителей, которые недовольны высокими тарифами на жилье, коммунальные услуги, образование и общественный транспорт. В стране повышенный риск опасности, который заставил руководство КОНМЕБОЛ перенести финал Копа Либертадорес в другой город. Дата поединка осталась неизменной – 23 ноября.

Напомним, в решающей битве за главный трофей клубного футбола Южной Америки сойдутся Ривер Плейт (Аргентина) и Фламенго (Бразилия).

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