УЕФА рассматривает вариант с переносом решающего поединка Евро-2020 в другой город.

Футбольный союз недоволен строгими карантинными ограничениями, которые действуют в Великобритании, информирует Daily Mail.

Роналду больше не будет трогать бутылки с Coca-Cola – УЕФА отреагировал на бойкот звезд Евро-2020

По прибытии все гости Туманного Альбиона вынуждены отбывать 10 дней изоляции. Это создаст для УЕФА огромные неудобства при подготовке финала Евро. Ожидается, что решающий матч посетит около 2500 VIP-гостей – чиновники, знаменитости, журналисты и др. Если британское правительство не согласится на уступки, то поединок могут перенести в другой город.

Наиболее вероятный кандидат – Будапешт. Местная Пушкаш Арена (67000 мест) является единственным стадионом, которому на Евро позволили максимальную заполняемость. Финал запланирован на 11 июля.

Герой дня: Кевін де Брюйне шикарно повернувся після страшної травми, але УЄФА його скривдив