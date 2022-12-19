Рэпер Дрейк сделал ставку в 1 миллион долларов на победу сборной Аргентины в основное время в финале ЧМ-2022.

Канадский рэпер Дрейк продолжил терять деньги на неудачных ставках. Как информирует портал Goal.com, перед финалом ЧМ-2022 музыкант поставил на победу сборной Аргентины в основное время.

Дрейк может выиграть фантастическую сумму – ставка на Арсенал и победу Барселоны в Эль Класико

Дрейк сделал ставку в размере 1 миллиона долларов. В случае победы рэпер мог выиграть 2 миллиона 750 тысяч долларов. Однако основное время матча между Аргентиной и Францией завершилось вничью 2:2, и ставка Дрейка "сгорела".

Ранее Дрейк ставил на победу Барселоны в матче с Реалом, и каталонская команда проиграла.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти