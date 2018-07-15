Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия: доминация Ла Лиги, один представитель УПЛ и единственный игрок без клуба

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия будет представлен 45-ю футболистами.

Доминация Ла Лиги

Испанская Ла Лига делегировала в финал чемпионата 2018 наибольше футболистов – 11. Второе место по этому показателю занимает французская Лига 1 – 9, а третье – Серия А (7). АПЛ в финале ЧМ-2018 будут представлять 6 игроков, а Бундеслигу – 5. Чемпионат Хорватии может гордиться лишь двумя исполнителями в своей национальной сборной. Бельгия, Австрия, Турция, Украина (Пиварич, Динамо) и Россия будут представлены в решающем матче Мундиаля одним футболистом.

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Игроки 28-ми клубов

В финале ЧМ-2018 сыграет аж четверо футболистов мадридского Атлетико: Врсалько, Гризманн, Лемар и Лукас Эрнандес. Ни один другой клуб не может похвастаться таким представительством на Лужниках. Реал, Барселона, Ювентус, ПСЖ и Марсель делегировали в финал по 3 игрока. Остальные футболисты принадлежат таким командам как: Гент, Монако, Динамо З, Ливерпуль, Зальцбург, Бешикташ, Байер, Локомотив, Милан, Динамо Киев, Риека, Интер, Айнтрахт, Хоффенхайм, Тоттенхэм, Штутгарт, Манчестер Сити, Челси, Севилья, Манчестер Юнайтед , Бавария и Лион.

Самый молодой игрок

Килиан Мбаппе проведет финал ЧМ-2018 в возрасте 19 лет. Нападающий ПСЖ – самый молодой футболист матча Франция – Хорватия. Несмотря на свой юный возраст Мбапе является ключевым игроком "галльских петухов".

Самый возрастной игрок

Голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич родился 27 октября 1984 года. Самый возрастной игрок финала дважды спасал "шашечных" на турнире в серии пенальти – против России и Дании.

"Гвардеец"

32-летний Модрич не устает удивлять. Один из ветеранов сборной Хорватии сыграл на чемпионате мира 604 минуты. В составе сборной Франции больше всех времени на поле провели Канте и Варан – 504 минуты.

Один футболист без клуба

Бадель – единственный игрок финала ЧМ-2018, который находится без клуба. 30 июня у хавбека сборной Хорватии завершился контракт с Фиорентиной и он до сих пор не определился со своим будущим.