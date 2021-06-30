Aftonbladet: Кувалда прямо в голову

"Стільки сценаріїв, стільки альтернативних кінцівок, про які можна фантазувати. Цієї ночі Еміль Форсберг повинен був зробити останній крок до світової еліти. Деян Кулусевскі міг стати героєм на 89-й хвилині, а Робін Ольсен – довершити справу десятьох відважних у серії пенальті. Натомість, це. Найгірше, що можна собі уявити. Точніше, настільки боляче, ​​що цього взагалі не можна було уявити.

120 хвилин футболу, болю, боротьби, а потім усе завершується. Хто перетворив цю прекрасну футбольну ніч на болісну психодраму, фільм жахів із настільки моторошним кінцем, що його потрібно заборонити? Не за цим ми їхали у Глазго.

Україна будувала свої атаки на індивідуальних якостях окремих гравців. Систематика та методологія проти шведської "десятки" – багатогранного і ароматизованого Форсберга, якого проковтнув великий і несправедливий світ. Щоразу, коли він отримував м’яч, траплялося щось конструктивне, щось захоплююче. І неважливо, скільки суперників перед ним було – один, два чи 12.

Стійка і поперечка... Свенссон проти Сенегалу, Люнгберг та Ларссон проти Нідерландів. Зараз Форсберг проти України. М'ячі банально не заходили у ворота. Швеції знову не пощастило. Команда начебто все робила правильно, залишалося піти вперед і захопити це чвертьфінальне місце, що вільно висіло в повітрі. Але цього не сталося.

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Жодних перспективних змін та ніяких жорстких вказівок, натомість – тренерська пасивність, яка погубила нашу ініціативу. Що сталося, Янне Андерссон? Точніше, чому нічого не сталося, Янне Андерссон? Чому декілька наших гравців просто зупинилися від втоми?

Три роки тому Маркус Даніельссон гучно святкував біля спорт-бару 1/8 фіналу ЧС. Тепер же він отримує криваво-червону картку за удар в ногу Бєсєдіна. Залишилось десять чоловіків і двадцять хвилин, щоб вижити. Були гравці, які ледве підводилися, гравці, які падали пораненими майже після кожного рукопашного бою. Неможливо відірвати очей. Нестерпно дивитись.

110 хвилин – настільки драматично, що болить усе тіло.

115 хвилин – ви напевно жартуєте.

120 хвилин – Ні це не кінець, ще 3 компенсовані.

А потім, коли зник той нестерпний біль від хвилювання та напруги, нам забивають. Відчуття? Кувалда прямо в голову. Кінець. Ще довго не хотілося нікуди йти. Вже не було, про що писати", – зазначає оглядач Aftonbladet Ерік Ніва.

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"Швеція провела свій найкращий матч на чемпіонаті Європи. Слово "неймовірний" найчастіше використовувалося у телевізійних трансляціях щодо Еміля Форсберга. Щоправда, кошмарний фінал знецінив його виступ. Він був справді неймовірно хорошим. Окрім кількох подвигів марсіанина Златана, ми, можливо, не бачили подібного тотального футболу з часів Томаса Броліна у 1994-му.

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Потрійна зміна, що відверто заспокоїла Швецію, виявилася ключовою. Передусім через вилучення Даніельссона. Замість блокування м'ячів у власному штрафному майданчику, Маркусу Бергу довелося провести останні 25 хвилин у ролі опорного хавбека. Після тієї феноменальної передачі Зінченка та чудового удару Довбика у шведів майже не залишалося часу на диво, як у чвертьфіналі ЧС-1994 (перемога у серії пенальті над румунами – прим.ред).

Швеція не зіграє з Англією в Римі. Ми більше не є темною конячкою чемпіонату Європи, як писав кілька днів тому наш експерт Йонас Далквіст. Україна перемогла з рахунком 2:1 – це абсолютно плачевно. Щоб впоратися з цим, потрібно намагатися дивитися вперед.

Я відкриваю Вікіпедію і бачу, що 2 вересня нас очікує поєдинок з іспанцями. Ми продовжимо кваліфікаційний шлях до огидного чемпіонату світу в Катарі. Зрештою, до Мундіалю залишається всього 509 днів. Моя єдина втіха у цей жахливий вечір", – бідкається Густав Лундблад.

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На 8-й хвилині овертайму Даніельссон залишив свою команду у меншості після грубого фолу на Бесєдіні. Захисник китайського Далянь Іфан спочатку отримав жовту, проте відеоасистент допоміг рефері розібратися в ситуації. Попри істерику Гарі Лінекера, який вперто не помічає червоної, шведські експерти повністю погоджуються з вироком Орсато.

"Нема чого обговорювати, це явно червона картка", – відрізав екс-захисник "Тре Кронур" Джиммі Дурмаз в ефірі TV4. З ним погодилися й інші експерти у студії.

"На жаль, очевидна червона картка", – додав ще один колишній гравець збірної Швеції Мартін Ослунд.

Зрештою, колись топовий шведський арбітр Йонас Ерікссон поставив масну крапку у цій справі: "Вилучення – абсолютно справедливе. Високо виставлена нога ставить під загрозу безпеку суперника, навіть якщо немає наміру навмисне його травмувати. Те, що ми отримуємо після схожих дій, важливіше за сам намір. Наголошую на цьому".

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