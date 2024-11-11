Издание il Romanista оценило игру украинского форварда Артема Довбыка в матче 12-го тура Серии А против Болоньи (2:3).

"Его игра – это фильм, который мы уже видели слишком много раз.

Рома – Болонья – 2:3 – видео голов и обзор матча Серии А

Товарищи по команде его мало и плохо ищут передачами, он сам должен находить зоны, которых не хватает. Однако он никогда не приближается к ним, в большинстве случаев производя плохое впечатление", – резюмирует журналист издания il Romanista.

В итоге украинцу поставили 4 балла из 10 возможных (столько же у турецкого защитника Зеки Челика. У всех остальных игроков оценка выше).

Напомним, после 12-ти туров Рома в турнирной таблице Серии А идет двенадцатой, набрав 13 очков. Свой следующий поединок "волки" сыграют лишь через две недели – 24 ноября, когда на выезде встретятся с лидером чемпионата Италии Наполи.

Рома проиграла Болонье в последнем матче Юрича – Довбик мог спасти от поражения, но не попал по мячу