Филлип Коку вернулся к работе после двухлетнего перерыва. 51-летний специалист возглавил Витесс, который лишился тренера – Томас Летч пошел на повышение в немецкий Бохум. Об этом информирует официальный сайт клуба. Летч проделал в Арнеме отличную работу, дойдя с командой до финала национального Кубка и выведя Витесс в Лигу конференций.

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Последним клубом, который тренировал Коку, был Дерби Каунти два года назад. Тогда нидерландский специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. До этого у него не задалось в Фенербахче.

До турецкого периода тренерской карьеры Коку тренировал ПСВ, и выиграл с командой три чемпионских титула.

Сам Коку ранее выступал за Витесс. С 1990 по 1996 год Филипп провёл за команду 137 матчей и забил 25 голов.

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