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Филиппов заслуживает вызов в сборную Украины, – Белик

14:55 29 Читати українською
Филиппов заслуживает вызов в сборную Украины, – Белик
Александр Филиппов / фото: Десна

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик оценил игру ведущих нападающих УПЛ.

69’ Назарий Русин
 
Александр Филиппов 81’
69’ Назарий Русин
81’ Александр Филиппов

"Результативность Супряги, конечно, импонирует. Но если взять того же Русина, то он больше работает на команду, можно сказать, он игрок штрафной. Сикану пока не хватает игровой практики в Шахтере, но то, что это талантливый нападающий – факт.

Для Караваева единственным вариантом был пас на вратаря, – Филиппов о своем голе в матче с Динамо

А что касается Филиппова, то, на мой взгляд, этот футболист проводит свой лучший сезон в карьере. Он тоже хорошо работает на коллектив, и, наверное, заслуживает вызов в сборную. Но чтобы быть востребованным там, игровую стабильность нужно демонстрировать в течение целого сезона и даже больше", – цитирует Белика Команда 1.

Напомним, 27-летний форвард Десны сейчас занимает второе место в бомбардирской гонке УПЛ. В его активе 13 голов в 20 матчах. Филиппов перешел в Десну в 2016 году. Ранее он выступал за краматорский Авангард, Никополь, Ильичевец и киевский Арсенал.

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Десна Десна Сборная Украины Динамо Киев - Десна Алексей Белик Алексей Белик Александр Филиппов Александр Филиппов Украина Украина
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