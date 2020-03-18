Филиппов заслуживает вызов в сборную Украины, – Белик

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик оценил игру ведущих нападающих УПЛ.

"Результативность Супряги, конечно, импонирует. Но если взять того же Русина, то он больше работает на команду, можно сказать, он игрок штрафной. Сикану пока не хватает игровой практики в Шахтере, но то, что это талантливый нападающий – факт.

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А что касается Филиппова, то, на мой взгляд, этот футболист проводит свой лучший сезон в карьере. Он тоже хорошо работает на коллектив, и, наверное, заслуживает вызов в сборную. Но чтобы быть востребованным там, игровую стабильность нужно демонстрировать в течение целого сезона и даже больше", – цитирует Белика Команда 1.

Напомним, 27-летний форвард Десны сейчас занимает второе место в бомбардирской гонке УПЛ. В его активе 13 голов в 20 матчах. Филиппов перешел в Десну в 2016 году. Ранее он выступал за краматорский Авангард, Никополь, Ильичевец и киевский Арсенал.

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