Латвия, 6 тур

Рига – Метта/ЛУ – 4:0

Голы: Филиппов, 21, Кендыш, 27, Рамос, 69, Минчев, 86

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На этот раз в стартовом составе хозяев вышли только два украинских легионера – Вакулко и Филиппов. Юрченко появился только на последние 20 минут. Тогда судьба матча уже была решена. Первый гол забил Александр Филиппов. Форвард на грани штрафной расшатал защитника и роскошно пробил в девятку.

Рига, в итоге, одержала сокрушительную победу со счетом 4:0 и временно поднялась на второе место в турнирной таблице, сократив отставание от лидера до двух очков.

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