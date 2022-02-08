Форвард в латвийском клубе пополнил представительство украинцев. Рига арендовала Филиппова на следующий сезон, сообщает официальный сайт балтийцев.

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Напомним, Филиппов перешел в Сент-Трюйден из Десны в сентябре 2020 года за 1,5 млн евро. С тех пор он сыграл за бельгийскую команду в 16 поединках и забил один гол. В текущем сезоне Александр потерял доверие тренера и ни разу не выходил на поле.

К слову, Филиппов станет третьим украинцем в Риге. Кроме Юрия Вакулко, выступающего за латвийцев с лета 2021-го, недавно к команде присоединился Владлен Юрченко.

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