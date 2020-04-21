Филиппов в Динамо: Рябоконь прокомментировал слухи об интересе киевлян к нападающему Десны

Главный тренер Десны поделился мнением о перспективах лучшего бомбардира команды Александра Филиппова.

Напомним, Филиппов с 13 голами и 2 ассистами занимает вторую строчку списка бомбардиров УПЛ, уступая лишь Жуниору Мораесу из Шахтера. В последнее время появлялась информация об интересе к 27-летнему нападающему со стороны киевского Динамо.

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"Филиппов в Динамо? Я сам узнал это из Интернета. Это домыслы. Думаю, если бы Динамо выходило на нашего игрока, я бы об этом знал. А вот что касается того, кто из игроков Десны мог бы усилить сборную Украины... Главному тренеру национальной команды виднее. В сборной есть сплоченный тренерский коллектив. Они уже прошли огонь и воду.

Тот же Филиппов отлично себя проявил, забивая важные мячи на любой вкус. Хорошо выглядел Имереков... Здесь нужно исходить из того, какие позиции в случае чего нужно усилить Андрею Шевченко. Мы же не в темноте играем, тренер сборной все прекрасно видит, команд в Украине немного. Если же будет интерес к какому-то игроку Десны, то мы обязательно дадим по нему характеристику тренерам сборной", – цитирует Рябоконя Команда №1.

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