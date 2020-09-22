"Сегодня начинается новая страничка в моей жизни. От всей души хотел сказать огромное спасибо каждому человеку, кто трудится на благо Десны. Вы самые лучшие и лучше вас никого нет. Спасибо самым лучшим фанатам за вашу поддержку и любовь.

Филиппов официально стал игроком Сент-Трюйдена

Спасибо моим тренерам за то, что делали меня сильнее и лучше каждый день. Благодаря вам я стал лучше. Спасибо городу Чернигов за то, что стал для моей семьи родным домой. И, конечно, спасибо всем футболистам, с которыми мы проходили нелегкие пути. Вместе и до конца.

Я вас всех очень люблю и говорю: "до скорых встреч". Ваш номер 10", – эмоционально подписал пост в своем Instagram Филиппов.

Напомним, Александр перешел в бельгийский Сент-Трюйден. В прошлом сезоне УПЛ форвард провел 30 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 4-мя ассистами. Филиппов сумел стать настоящей сенсацией Премьер-лиги.

Рієка проти Колоса: кандидат у Динамо, обранець Маркевича та історична перемога 10:0