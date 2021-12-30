"Если сравнивать с украинской Премьер-лигой, то в Бельгии футбол более интенсивный и в нем больше борьбы, больше силового футбола. В чемпионате Бельгии много хороших техничных игроков, которые действительно выделяются.

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Это интересный чемпионат. Здесь даже сразу не определишь, когда аутсайдеры Суперлиги играют с лидерами. Очень много равных матчей. Здесь такого нет, что уверен на сто процентов в победе лидера над аутсайдером. Последняя команда без проблем может обыграть лидера на выезде", – сказал Филиппов в интервью Sport.ua.

Заметим, Сент-Трюйден украинца расположился на предпоследней строчке после 19 туров. Александр Филиппов 11 раз появлялся на поле в футболке "канареек", записал в свой актив один гол и четыре ассиста.

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