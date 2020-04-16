Филиппов прокомментировал интерес со стороны Динамо

Форвард черниговской Десны Александр Филиппов поделился мыслями относительно информации об интересе команды Алексея Михайличенко к его персоне.

"Относительно новости о моем возможном переходе в столичный клуб... Ну что я могу сказать? Сегодня сам открыл интернет и с удивлением прочитал. Никто ко мне не обращался из Динамо.

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Интересовались ли другие клубы? Все предложения были на уровне разговоров. Я продлил контракт с Десной до лета 2022 года, меня и мою семью здесь все устраивает. Если будут предложения, которые устроят мой текущий клуб и меня лично, то почему бы и нет?" – сказал Филиппов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Филлипов с 13 голами и 2 ассистами занимает вторую строчку списка бомбардиров УПЛ, уступая лишь Жуниору Мораесу из Шахтера. Форвард Десны дважды огорчал Динамо в трех очных матчах текущего чемпионата.

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