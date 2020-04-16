toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Филиппов прокомментировал интерес со стороны Динамо

22:04 25 Читати українською
Филиппов прокомментировал интерес со стороны Динамо
Александр Филиппов / Фото из открытых источников

Форвард черниговской Десны Александр Филиппов поделился мыслями относительно информации об интересе команды Алексея Михайличенко к его персоне.

"Относительно новости о моем возможном переходе в столичный клуб... Ну что я могу сказать? Сегодня сам открыл интернет и с удивлением прочитал. Никто ко мне не обращался из Динамо.

Динамо рассматривает кандидатуру лучшего бомбардира Десны, – ТаТоТаке

Интересовались ли другие клубы? Все предложения были на уровне разговоров. Я продлил контракт с Десной до лета 2022 года, меня и мою семью здесь все устраивает. Если будут предложения, которые устроят мой текущий клуб и меня лично, то почему бы и нет?" – сказал Филиппов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Филлипов с 13 голами и 2 ассистами занимает вторую строчку списка бомбардиров УПЛ, уступая лишь Жуниору Мораесу из Шахтера. Форвард Десны дважды огорчал Динамо в трех очных матчах текущего чемпионата.

"Нехай арбітр пояснить, чому скасував наш гол Шахтарю": Філіппов – про перемогу над Динамо і перегони з Мораєсом

blog_ava
Ирина Морозюк заинтриговала соблазнительным стриптизом – слетели даже трусики и лифчик
11:52
844
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Десна Десна Александр Филиппов Александр Филиппов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
38
мин
Агробизнес
18:00
Минай
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук