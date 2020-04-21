Филиппов признался, в каком клубе мечтает оказаться – форварда сватают в Динамо

Нападающий Десны Александр Филиппов хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Италии.

"Я с детства болею за Милан. Начал следить, конечно же, из-за Андрея Шевченко. В детстве смотрел все матчи.

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За последние годы Серия А сделала большой шаг вперед – турнир, как и в конце 90-х, очень интересен", – цитирует Филиппова sport.ua.

По информации СМИ, Александром активно интересуется Динамо. Напомним, после 23-х туров УПЛ 27-летний форвард Десны расположился на втором месте рейтинга бомбардиров (13 голов), уступая только нападающему Шахтера Жуниору Мораесу.

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