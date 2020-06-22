Филиппов признался, чем мог бы заниматься, если бы не стал футболистом

Форвард Десны Александр Филиппов рассказал о резервном плане на случай, если бы не повезло в спорте.

"В Авдеевке треть боксеры, треть футболисты, а треть – работники завода. Там у нас коксохимический завод.

Филиппов поделился амбициозными планами относительно сборной Украины

Были мысли, в крайнем случае, пойти на завод, если вдруг не получится с футболом. Еще мама подталкивала: "Давай ко мне на завод. Ручками умеешь работать – устрою, помогу", – сказал Филиппов в комментарии программе "Профутбол".

Напомним, Александр – воспитанник донецкого футбола. Первым его профессиональным клубом стал киевский Арсенал. С 2016 года защищает цвета черниговской Десны. В текущем сезоне в 25 играх забил 15 голов и разместился на второй строчке рейтинга бомбардиров.

Заря на выезде уверенно победила Десну в битве за третье место – луганчане догнали Динамо в таблице