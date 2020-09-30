"Я понимаю, что мне еще рано в сборную Украины. У нас есть хорошие нападающие: Рома Яремчук – основной форвард, Жуниор Мораес, который много забивает за Шахтер, и молодой Влад Супряга. Поэтому будет трудно туда попасть.

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Если я смогу хорошо себя здесь проявить, и команда будет высоко в турнирной таблице – все может быть. Я делал и делаю все возможное. Далее уже тренерский штаб сборной поймет и увидит, насколько я готов составить конкуренцию и усилить сборную", – рассказал Филиппов в интервью каналам "Футбол".

Напомним, недавно форвард перешел из Десны в бельгийский Сент-Трюйден. В прошлом сезоне УПЛ Филиппов провел 30 матчей, в которых отметился 16 голами и 4 ассист.

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