Бельгийский клуб подписал соглашение с форвардом сроком на 1,5 года. Сент-Трюйден не раскрывает сумму трансфера, однако Transfermarkt информирует, что клуб заплатил 250 тысяч евро.

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Мбойо будет выступать за Сент-Трюйден под 7 номером, сообщает официальный сайт клуба. Этот трансфер однозначно повлияет на игровое время украинца Александра Филиппова, который играет как раз на позиции центрального нападающего.

К слову, Мбойо провел 19 матчей в текущем сезоне в составе Кортрейка, записав в свой актив 8 голов и 4 ассиста.

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