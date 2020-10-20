"Приятно было забить, но радости особой не было, потому что к тому моменту Сент-Трюйден проигрывал 0:5. Моя задача просто забивать голы, и не важно, какие они.

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Конечно, непривычно заканчивать игру с таким счетом. Я уже и не помню, когда матч с участием моей команды заканчивался с таким счетом. Такое было еще, наверное, в Первой лиге. Но больнее всего, что проиграли, а не выиграли с таким крупным счетом.

Меня поздравили родные и друзья с дебютным голом. Все свои голы я посвящаю своей семье. Каждый мой гол для них", – поделился Филиппов в комментарии meta-ratings.

Напомним, Сент-Трюйден с украинцем в составе крупно уступил Беерсхот (3:6), а Филиппов отличился элегантным голом.

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