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Филиппов поделился амбициозными планами относительно сборной Украины

20:30 14 Читати українською
Филиппов поделился амбициозными планами относительно сборной Украины
Александр Филиппов / Фото ФК Десна

Форвард Десны Александр Филиппов надеется доказать свою необходимость команде Андрея Шевченко.

"В глубине души, конечно же, надеялся, что меня вызовут на мартовский сбор национальной команды. У меня была хорошая статистика и учитывая дефицит нападающих, думал, что мне могут дать шанс.

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Но с другой стороны – сборной Украины предстояло сыграть два серьезных матча – с Францией и Польшей. Наверное, тренерский штаб сборной посчитал, что в таких матчах игрок, который не знаком со структурой игры сборной, не поможет.

Буду делать все, что от меня зависит, чтобы тренеры сборной обратили на меня внимание. Все зависит только от меня", – цитирует Филиппова sport.ua.

Напомним, после 23-х туров УПЛ 27-летний форвард Десны расположился на втором месте рейтинга бомбардиров (13 голов), уступая только нападающему Шахтера Жуниору Мораесу (18).

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Сборная Украины Александр Филиппов Александр Филиппов Украина Украина Десна Десна
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