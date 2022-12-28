Украинский нападающий Александр Филиппов, выступавший за Ригу на правах аренды из Сент-Трюйдена, ответил на слухи о заинтересованности луганской Зари в его услугах.

– На днях появилась информация, что в ваших услугах заинтересована луганская Заря. Как прокомментируете данную новость?

– Первый раз об этом слышу. Потому ничего конкретного сказать не могу.

– Ни к вам, ни к Вадиму Шаблию представители Зари не обращались?

– Нет пока. Мы с Вадимом по поводу Зари не общались. Ведутся разговоры о дальнейшем трудоустройстве, но по Зори никаких разговоров не было.

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– Какие клубы уже проявили заинтересованность в ваших услугах?

– Такой заинтересованности пока нет, ведь большинство клубов не вышло еще из отпусков после чемпионата мира. Потому нет активности на трансферном рынке. Моя первоочередная задача сейчас – вернуться в Бельгию, потому что 31 декабря истечет контракт с ФК Рига. После приезда в Бельгию уже буду конкретнее знать свою ситуацию.

– Вы говорили, что если вернетесь в УПЛ, то только в черниговскую Десну. Прошло полгода. Как теперь смотрите на команды из чемпионата Украины? Та же Заря, например. Интересен ли вам такой вариант?

– Для меня любой вариант интересен, буду рассматривать предложения украинские и зарубежные. Посмотрим, какие предложения поступят, а там обсудим с семьей и выберем самое лучшее. Я много игр посмотрел чемпионат Украины. Заря – довольно интересная и хорошая команда, показывала неплохой атакующий футбол, – цитирует Филиппова FanDay .