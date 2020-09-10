Нападающий черниговской Десны Александр Филиппов поразмыслил над шансами попасть в состав национальной дружины и оценил старт команды Шевченко в Лиге наций.

"Было видно, что игры тяжелые, был длительный перерыв. Физически немного устали, где-то волновались. Но действительно молодцы, обыграли швейцарцев по делу.

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Однако с Испанией играть уже было тяжеловато. Соперник, наверное, правильно построил игру, высоко прессинговал, заставлял нас ошибаться и ранний гол окрылил испанцев. Поэтому такой большой счет. Но ничего страшного, трагедии никто не делает. Спокойно, с холодной головой надо подойти к оставшимся матчам. У Украины большое будущее, поэтому все получится.

В любом случае каждый мечтает одеть сине-желтую футболку и защищать честь своей страны. Но пока я понимаю, что, наверное, не на том уровне, чтобы играть в национальной сборной. Поэтому все впереди, буду стараться, стремиться. А там уж как получится", – сказал Филиппов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, форвард в составе Десны стал одним из лучших бомбардиров УПЛ в прошлом сезоне, наколотив 16 голов в 29 матчах, однако так и не получил приглашение от тренерского штаба "сине-желтых".

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