Форвард Десны Александр Филиппов отреагировал на очередное непопадание в сборную Украины.

"Я спокойно к этому отношусь. Ничего страшного в этом нет. Главное, работать. Если буду продолжать в том же духе, то, наверное, скорее всего, и вызовут. Поэтому буду продолжать работать.

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Чего ожидаю от матчей сборной Украины в Лиге наций? Хорошей игры и что тренерский штаб даст больше возможностей новым игрокам проявить себя, зарекомендовать. И, конечно, побед.

Подготовил ли песню на случай дебюта в сборной? Нет, к этому не готовлюсь. Если себя увижу в списке, тогда уже буду о чем-то думать. Заранее об этом думать не хочу", – отметил Филиппов в интервью Sport.ua.

Напомним, форвард в составе Десны стал одним из лучших бомбардиров УПЛ в прошлом сезоне, наколотив 16 голов в 29 матчах – больше только у Жуниора Мораеса.

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