"Думаю, во многом повлияло то, что в команду пришел новый тренер. У нас были неутешительные результаты, дальше отступать, как говорится, было некуда, поэтому все понимали, что нужно в этом матче приложить максимум усилий, чтобы выиграть у соперника.

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В последних играх нам не везло, мы создавали моменты, но мяч не шел в ворота, а сами пропускали голы. На этот раз, в игре с Зюлте-Варегемом, к счастью, все сложилось успешно, и мы получили три очка. Команда строго сыграла в защите, не пропустила, а в атаке реализовала свои моменты.

Была задача помочь команде развить успех, мы до сих пор выигрывали 1:0. Не важно, сколько минут я провожу на поле, 15, 20 или 30 всегда ставлю задачу максимально быть полезным Сент-Трюйдену. Были свободные зоны, хорошо, что мы забили второй гол и выиграли матч", – отметил Филиппов в комментарии Команда№1.

К слову, украинец провел 13 матчей в составе Сент-Трюйдена в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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