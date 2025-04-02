– Тяжелая игра, потому что мы знаем мощность и силу Шахтера. Но тренеры акцентировали внимание на том, что мы должны были, особенно в первом тайме, больше накрывать, не давать думать сопернику, чтобы они постоянно были под прессингом.

Выход Пушича и Ко в полуфинал Кубка Украины в видеообзоре матча Александрия – Шахтер

Что-то удавалось, что-то нет. Мы понимали, что это кубковая игра против сильного соперника, и в таких играх не бывает много моментов. Но обидно за команду, потому что мы отдали все силы, отдали душу на поле. Уже немножко под конец потеряли много сил, трудно было где-то и создавать моменты, и уже проседали моментами. Но, я же говорю, не бывает много моментов. Тяжелая игра, и обидно уступать.

– Было понятно, что экстратаймы скорее в пользу Шахтера. Насколько тяжело было Александрии физически и какую установку на эти заключительные минуты давал Руслан Ротань?

– Да, конечно, потому что 4 дня назад мы играли в чемпионате, сейчас кубковая игра, плюс дополнительное время. Конечно, эта игра забрала и эмоционально, и физически много сил. Руслан Петрович, как я уже говорил, больше акцентировал внимание, особенно с первых минут, на том, чтобы не давать думать Шахтеру, не давать развивать атаки и не давать работать лицом к нашим воротам.

Что-то удавалось, что-то нет, но в конце уже мало осталось сил, чтобы что-то хорошее создать, забить и сравнять счет.

– Было видно, что игроки Александрии, когда покидали поле, были недовольны и действиями также арбитров. Что скажете по этому поводу?

– Да я не привык жаловаться, но были некоторые моменты, особенно боковые судьи, которые, я не знаю, как они видят, – там были эпизоды, когда мяч не выходил полностью за линию, и он сразу давал свисток. Но я же не буду говорить, что только из-за этого мы проиграли. Проиграли сильному сопернику, но покидаем турнир с высоко поднятой головой.

– Можно теперь уже немножко приоткрыть завесу: чемпионат или Кубок для Александрии был первоочередным турниром?

– Для нас задача – выходить на каждую игру с мыслями только о победе – или то Кубок, который мы уже, к большому сожалению, оставили, теперь остался чемпионат. Поэтому будем выходить уже на игры чемпионата с максимальной концентрацией и отдавать все силы, – сказал Филиппов для УПЛ ТВ.

К слову, сейчас Александрия занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. В активе подопечных Руслана Ротаня 50 набранных баллов после 22-х туров.

Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, дожав Александрию в овертаймах