Филиппов мечтает о Лиге чемпионов и сборной Украины – форвард Десны в топе бомбардиров УПЛ

Нападающий Десны Александр Филиппов рассчитывает попасть в коллектив Андрея Шевченко.

"Хочется поиграть в Лиге чемпионов. Понимаю, что это будет трудно, но как бы то ни было.

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Хотелось бы и дебютировать за сборную Украины. Даже не для того, чтобы выйти раз на 10 минут с какой-то командой и сказать "Фух, я дебютировал". Нет, хочу быть нужным своей стране, показывать соответствующий уровень футбола и расти. Тогда я буду доволен", – заявил Филиппов для ТК Футбол.

После 27-ми туров УПЛ форвард Десны с 15-ю голами занимает второе место в рейтинге бомбардиров, уступая лишь нападающему Шахтера Жуниору Мораесу (19).

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