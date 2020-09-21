Форвард Десны Александр Филиппов имел варианты продолжения карьеры в Португалии и Испании.

Филипповым активно интересовались португальский Риу Аве и испанский Леганес, сообщает Бомбардир со ссылкой на собственные источники.

Филиппов в Сент-Трюйден – известна сумма потенциального трансфера форварда Десны

Детали возможных трансферов неизвестны, однако уже в ближайшее время бельгийский Сент-Трюйден должен объявить о подписании форварда Десны. СМИ оценивают такой трансфер в 1-1,5 млн евро.

Александр Филиппов стал открытием прошлого сезона УПЛ – форвард провел 30 матчей, в которых отметился 16 голами и 4 ассистами. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Бельгии Сент-Трюйден финишировал на 12 строчке.

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