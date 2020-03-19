toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ

Филиппов анонсировал социальную помощь от Десны из-за коронавируса

21:08 13 Читати українською
Филиппов анонсировал социальную помощь от Десны из-за коронавируса
Филиппов против Динамо / фото из соцсетей

Нападающий черниговской Десны Александр Филиппов рассказал о социальной помощи клуба в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Мойте руки всегда и везде.

Игроки Динамо обратились к болельщикам насчет пандемии коронавируса

Мы обеспечим дома ветеранов, приюты, школы-интернаты и другие социальные учреждения средствами защиты и дезинфекции", – заявил форвард YouTube-каналу клуба.

Кроме того, руководство Десны раздало незащищенным слоям населения защитные маски, различные антисептики и информационные буклеты о пандемии коронавируса.

blog_ava
Рафаилов покидает Зарю, – СМИ
16:49
555
Теги
Десна Десна коронавирус Александр Филиппов Александр Филиппов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Рома
22:00
Севилья
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук