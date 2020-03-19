Филиппов анонсировал социальную помощь от Десны из-за коронавируса

Филиппов против Динамо / фото из соцсетей

Нападающий черниговской Десны Александр Филиппов рассказал о социальной помощи клуба в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Мойте руки всегда и везде.

Игроки Динамо обратились к болельщикам насчет пандемии коронавируса

Мы обеспечим дома ветеранов, приюты, школы-интернаты и другие социальные учреждения средствами защиты и дезинфекции", – заявил форвард YouTube-каналу клуба.

Кроме того, руководство Десны раздало незащищенным слоям населения защитные маски, различные антисептики и информационные буклеты о пандемии коронавируса.