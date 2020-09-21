"Год назад, может быть, я бы это сильно держал в голове. Но за этот год я как-то успокоился. Перестал себе в голову вбивать всякие мысли, о чем-то много думать. Нет и нет.

Шевченко объявил список игроков на октябрьские матчи сборной Украины – есть один новичок

Мне было бы обидно, если бы меня до этого 50 раз вызвали, я дал хороший сезон, а меня бы не вызвали. Тогда бы я сидел, думал, почему не вызвали. А так как не знают моих возможностей, плюс у нас хорошие нападающие в сборной Яремчук, Мораес – лучший бомбардир, молодой Супряга, которым интересуются многие клубы. И вызывать меня, 28-летнего, чему-то заново учить, если есть игроки на перспективу...

Когда увидел список – даже надежды не было. Просто посмотрел и посмотрел. Я не сидел и не думал, лишь бы была моя фамилия. Совсем нет. Просто посмотрел список, увидел ребят. Я не расстроился, спокойно воспринял. Если бы получил вызов, может, внешне не подал бы виду, но внутри все бы тряслось, играло. Жена точно была бы в слезах с родителями. Это была бы победа не только моя, а всей семьи. Они для меня все, мой стимул, они заставляют меняя двигаться каждый день. Без них я бы уже сдался.

Если бы встретил Шевченко – просто поздоровался бы. Это мой кумир детства, моя любимая команда Милан. Не стал бы говорить: "Андрей Николаевич, почему вы меня не вызываете?" Поздоровался бы, попросил бы сфотографироваться, потому что это живая легенда нашего футбола. Приятно поговорить, пообщаться, если бы он уделил мне минутку внимания", – сказал Александр Филиппов в комментарии ютуб-каналу Трендець.

К слову, сегодня, 21 сентября, Андрей Шевченко объявил список игроков на матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании – Филиппов вне заявки.

"Можливо, через 10 років Колос конкуруватиме з Ман Сіті": український Варді – про Селезньова, ЛЄ і катастрофу Аріса