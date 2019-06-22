Филиппо Индзаги возглавит Беневенто, – Ди Марцио

Филиппо Индзаги близок к возвращению на тренерскую работу. Вскоре чемпион мира-2006 должен возглавить клуб Серии B Беневенто.

45-летний специалист вскоре восстановит карьеру, уверяет журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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По его информации, Индзаги-старший уже договорился о расторжении контракта с Болоньей, которую тренировал в сезоне 2018/19. Несмотря на увольнение в январе, "красно-синие" продолжали выплачивать зарплату экс-форварду Ювентуса и Милана. Теперь он получил право подписывать новый контракт.

Ожидается, что Филиппо Индзаги возглавит Беневенто. В прошлом сезоне "ведьмы" финишировали 3-ми в Серии B, но проиграли в полуфинале плей-офф за место в высшем дивизионе.

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