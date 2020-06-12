Филиппо Индзаги признался, что Роналду и Месси его раздражают

Бывший бомбардир Ювентуса и Милана Филиппо Индзаги поделился мыслями относительно достижений Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Я всегда привожу пример Криштиану Роналду в раздевалке, поскольку знаю, ка он тренируется.

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Однако, я немного сержусь на него и Месси. Из-за них создается впечатление, что мы с Раулем забили мало мячей в еврокубках", – цитирует экс-форварда Football Italia.

К слову, Филиппо Индзаги забил 70 голов в 115-ти матчах за Парму, Ювентус и Милан в еврокубках. Ныне он работает главным тренером итальянского Беневенто, который с 20-очковым отрывом лидирует в Серии B.

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