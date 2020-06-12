toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ПЕРВАЯ ЛИГА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Филиппо Индзаги признался, что Роналду и Месси его раздражают

15:40 23 Читати українською
Филиппо Индзаги признался, что Роналду и Месси его раздражают
Филиппо Индзаги / LaPresse

Бывший бомбардир Ювентуса и Милана Филиппо Индзаги поделился мыслями относительно достижений Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Я всегда привожу пример Криштиану Роналду в раздевалке, поскольку знаю, ка он тренируется.

Как в молодые годы: Индзаги-старший оформил эффектный гол и эмоционально отпраздновал взятие ворот

Однако, я немного сержусь на него и Месси. Из-за них создается впечатление, что мы с Раулем забили мало мячей в еврокубках", – цитирует экс-форварда Football Italia.

К слову, Филиппо Индзаги забил 70 голов в 115-ти матчах за Парму, Ювентус и Милан в еврокубках. Ныне он работает главным тренером итальянского Беневенто, который с 20-очковым отрывом лидирует в Серии B.

Индзаги с Дель Пьеро объединили Милан и Ювентус – звездные обидчики Динамо одновременно попрощались с большим футболом

blog_ava
"Чего я пи**рас?" – Шевченко ехал в такси после игры сборной Украины, слушая жалобы водителя на свой незабитый пенальти
07:30
924
Теги
Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги Рауль Рауль Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги Рауль Гонсалес Рауль Гонсалес Бланко Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия Лига чемпионов Беневенто Беневенто
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
56
мин
Ювентус
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук