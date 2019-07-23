toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Филипе Луис стал игроком Фламенго

18:34 41 Читати українською
Филипе Луис стал игроком Фламенго
Филипе Луис / БКФ

Бывший защитник мадридского Атлетико Филипе Луис перешел в бразильский Фламенго.

Опытный бразилец подписал контракт со "стервятниками", сообщает официальный сайт клуба.

Филипе Луис попрощался с Атлетико – бразилец вернется на родину

Филипе Луис заключил соглашение с Фламенго до конца 2021 года. Вероятно, команда из Рио-де-Жанейро станет последней в игровой карьере 33-летнего защитника. Сам он уже назвал свой переход воплощением детской мечты.

Последние 9 лет (с перерывами) Филипе Луис провел в мадридском Атлетико, за который сыграл 333 официальных матча и завоевал 6 трофеев. В частности, бразильский защитник стал чемпионом Испании в сезоне 2013/14 и дважды победил в Лиге Европы.

blog_ava
Зидан рассказал о демарше Бейла в Реале – судьба валлийцев решится в ближайшие дни
10:24
525
Теги
Трансферы Мир Филипе Луис Филипе Луис Бразилия Фламенго Фламенго
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
55
мин
ФК Санта-Колома
21:00
Астана
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук