Филипе Луис стал игроком Фламенго

Бывший защитник мадридского Атлетико Филипе Луис перешел в бразильский Фламенго.

Опытный бразилец подписал контракт со "стервятниками", сообщает официальный сайт клуба.

Филипе Луис попрощался с Атлетико – бразилец вернется на родину

Филипе Луис заключил соглашение с Фламенго до конца 2021 года. Вероятно, команда из Рио-де-Жанейро станет последней в игровой карьере 33-летнего защитника. Сам он уже назвал свой переход воплощением детской мечты.

Последние 9 лет (с перерывами) Филипе Луис провел в мадридском Атлетико, за который сыграл 333 официальных матча и завоевал 6 трофеев. В частности, бразильский защитник стал чемпионом Испании в сезоне 2013/14 и дважды победил в Лиге Европы.