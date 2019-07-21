Филипе Луис попрощался с Атлетико – бразилец вернется на родину

Защитник Филипе Луис завершил свои выступления за мадридский Атлетико.

Опытный бразилец во время специальной церемонии попрощался с "матрасниками". Об этом сообщает официальный сайт Атлетико.

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"Я пережил чудесные моменты здесь. Сегодня – не грустный день. Это счастливый день, поскольку я отдался полностью этому клубу", – заявил Филипп Луис.

Напомним, защитник выступал за Атлетико с 2010 года, а сезон 2014/15 Филипе Луис провел в Челси. С мадридским клубом 33-летний защитник стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, дважды побеждал в Лиге Европы и Суперкубка УЕФА.

Ожидается, что вскоре он подпишет 2-летний контракт с бразильским Фламенго.