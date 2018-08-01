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Филимонов: Я рад стать частью Вентспилса

18:36 90 Читати українською
Филимонов: Я рад стать частью Вентспилса
Артем Филимонов / Фото ФК Вентспилс

Экс-полузащитник Черноморца и Карпат Артем Филимонов поделился впечатлениями от перехода в латвийский Вентспилс.

"Очень рад стать частью такой известной в футбольном мире команды. Если кто-то из болельщиков думает, что Вентспилс, латвийский клуб, мало кому известен, то я уверяю вас, что это ошибка. К Вентспилсу относятся с большим уважением, его знают, и для меня честь выступать за такой серьезный клуб.

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У меня были другие предложения, но я уверен, что сделал правильный выбор. Кроме всего прочего, знакомый с латвийским футболом, знаю некоторых футболистов, и все они всегда отзывались о Вентспилсе только в позитивном ключе", – цитирует Филимонова официальный сайт клуба.

Напомним, последние полгода Артем Филимонов выступал в чемпионате Беларуси, где в составе Гомеля провел десять матчей.

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Теги
Мир Трансферы Вентспилс Вентспилс Гомель Гомель Артем Филимонов Артем Филимонов
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