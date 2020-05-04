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Фигу выбрал лучшего одноклубника в карьере

21:25 82 Читати українською
Фигу выбрал лучшего одноклубника в карьере
Бекхэм, Фигу и Рауль / фото из соцсетей

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился мыслями относительно лучшего партнера, с которым ему посчастливилось вместе выступать.

"Лучший партнер во время карьеры? Рауль, победитель.

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Он выиграл так много благодаря своему характеру. Всегда знал, что делать и как двигаться на поле. Роналдо имел скорость и мощь, а у Рауля сложно выбрать лучшие качества. Он был наделен всем понемногу, всегда забивал и делал результат", – цитирует португальца FourFourTwo.

Напомним, что Луиш Фигу играл бок о бок с Раулем в мадридском Реале в 2000-2005 гг. В 2000-м знаменитый экс-хавбек завоевал "Золотой мяч".

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Теги
Испания Луиш Фигу Рауль Гонсалес Рауль Гонсалес Бланко Реал Мадрид Реал Мадрид
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