Фигу выбрал лучшего одноклубника в карьере

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился мыслями относительно лучшего партнера, с которым ему посчастливилось вместе выступать.

"Лучший партнер во время карьеры? Рауль, победитель.

Фигу озвучил причину перехода из Барселоны в Реал

Он выиграл так много благодаря своему характеру. Всегда знал, что делать и как двигаться на поле. Роналдо имел скорость и мощь, а у Рауля сложно выбрать лучшие качества. Он был наделен всем понемногу, всегда забивал и делал результат", – цитирует португальца FourFourTwo.

Напомним, что Луиш Фигу играл бок о бок с Раулем в мадридском Реале в 2000-2005 гг. В 2000-м знаменитый экс-хавбек завоевал "Золотой мяч".

"Галактикос". Золотая эпоха "Реала", когда "Барселона" пробивала дно, а Роналду играл за "Спортинг"