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Фигу рассказал, кто должен выиграть "Золотой мяч" – неожиданный выбор

11:00 104 Читати українською
Фигу рассказал, кто должен выиграть "Золотой мяч" – неожиданный выбор
Луиш Фигу / соцсети

Легенда Реала Луиш Фигу рассказал, кто по его мнению заслуживает выиграть "Золотой мяч".

"Быть защитником – это почти быть голкипером, выиграть награду гораздо труднее, но Каннаваро удалось.

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Все зависит от эпизода, но благодаря своему качеству "Золотой мяч" должен выиграть Серхио Рамос", – сказал Фигу Marca.

Напомним, Фабио Каннаваро был последним защитником, который выигрывал эту награду, после него был Кака, а дальше началась 10-летняя эпоха Роналду-Месси.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Луиш Фигу Золотой мяч Серхио Рамос Серхио Рамос
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