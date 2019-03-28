Фигу рассказал, кто должен выиграть "Золотой мяч" – неожиданный выбор

Евро-2020 — 09:57 612
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ФФУ дала официальный ответ по жалобам Португалии и Люксембурга в УЕФА на натурализацию Мораеса
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Украина может потребовать техническое поражение для Люксембурга: российские СМИ – о сходстве историй Мораеса и ЖерсонаЕвро-2020 — 00:03 1092
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Падение Джеррарда, сенсационный Блэкберн и легендарный камбэк Ман Сити: лучшие чемпионские развязки в истории АПЛАнглия — 27 март 237
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УЕФА открыл дело против Украины после жалоб Португалии и Люксембурга по поводу натурализации МораесаЕвро-2020 — 27 март 2084
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Бавария официально объявила о 80-миллионном трансфере Лукаса ЭрнандесаГермания — 27 март 314