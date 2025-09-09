Легендарный португальский полузащитник Луиш Фигу, выступавший за Барселону и Реал, дал советы обоим клубам по трансферу

Луиш Фигу в 2000 году вызвал скандал, перейдя из Барселоны в Реал. Легендарный португалец назвал двух игроков, переходы которых могли бы вызвать подобный резонанс.

Как сообщает Diario Sport, Фигу считает, что если бы Педри покинул Барселону ради Реала, а в обратном направлении отправился бы Федерико Вальверде, то скандал был бы не меньшим. Луиш отметил, что это "надежные и важные игроки в своих командах".

Стоит напомнить, что Реал выплатил клаусулу Барселоне за Луиша Фигу. Каталонский клуб ничего не мог поделать. Фанаты "кулес" считали трансфер португальца предательством.

