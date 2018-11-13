Фигу оценил возможность трансфера Неймара в Реал

Обладатель "Золотого мяча-2000", бывший полузащитник мадридского Реала Луиш Фигу поделился мыслями относительно возможного перехода в ряды "сливочных" форварда Пари Сен-Жермен Неймара.

"Если игрок не хочет быть в команде, то не думаю, что какой-либо клуб сохранит его. Я не знаю, что случится. Конечно, ПСЖ является очень сильным клубом с финансовой точки зрения.

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Если же говорить о рынке игроков, то в футболе все возможно. Может ли Неймар перебраться в мадридский Реал? Это зависит от сторон и того, что позволяет рынок. При нормальных условиях я бы сказал, что он может стать лучшим на планете, поскольку является впечатляющим футболистом, но он будет зависеть от трофеев", – рассказал Фигу в комментарии Goal.com.

В сезоне 2018/19 Неймар в Лиге 1 провел 11 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.