"Я горд тем, что играл за Интер и горд нынешней командой и всем итальянским футболом. Второе итальянское противостояние в ЛЧ в сезоне – показательно.

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В миланском дерби может случиться что угодно, я играл во многих матчах. Все они были напряжёнными. Жду, что Интер проведёт сильные встречи и выйдет в финал. Кто может решить исход дуэли? Тот, кто обычно делает разницу в атаке. Поэтому я называю имя Лаутаро Мартинеса – детали в ЛЧ имеют значение, и аргентинский нападающий может стать подходящим игроком для этой роли. Он сильно повзрослел и прибавил", – цитирует Фигу Gazzetta dello Sport.

Первый полуфинал ЛЧ Милан – Интер будет сыгран в среду, 10 мая.

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