"Фигу был предателем, а Перес сделал грязный поступок": экс-президент Барселоны – о скандальном переходе португальца

Бывший президент Барселоны Жоан Гаспар вспомнил историю с трансфером Луиша Фигу в Реал.

"Фигу стал предателем. В ту же ночь, когда я был избран президентом Барселоны, Фигу позвонил мне и сказал, что у него есть два билета – один в Мадрид, другой в Барселону.

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Он сказал, что агент подписал контракт с Реалом. Если Фигу не подпишет его, то должен будет заплатить около 3 млн евро. Он сказал, что не подведет агента, но если Барселона заплатит эти деньги, то он останется. Я сказал, что мы заплатим эту сумму. Фигу попросил взять документ с банковскими гарантиями, но была ночь, и мне не удалось этого сделать. Я дал ему гарантию, что мы возьмем на себя обязательства, но он перешел в Реал. Это был грязный и коварный поступок моего хорошего друга Флорентино Переса", – приводит слова Гаспара издание Sport.es.

Напомним, Фигу перешел из Барселоны в Реал в 2000 году за 37 млн ​​евро. В футболке "сливочных" он сыграл 239 матчей и забил 57 мячей.

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