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FIFPro призвала Беларусь остановить чемпионат

08:00 29 Читати українською
FIFPro призвала Беларусь остановить чемпионат
FIFPro призвала Беларусь остановить чемпионат / ФК Динамо Брест

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) надеется, что чемпионат Беларуси вскоре будет остановлен.

"Мы призываем их принять те же меры предосторожности, что и везде. Честно говоря, не понимаю, как чемпионат до сих пор продолжается. Не думаю, что кто-то в состоянии объяснить, почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов стран, с которыми они буквально граничат.

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Любой человек в здравом уме скажет вам, что им нужно принять те же меры, и мы будем продвигать эту идею. Есть игроки, которые обеспокоены", – цитирует генерального секретаря организации Йонаса Баера-Хофманна ВВС.

Чемпионат Беларуси остался единственным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не остановили. Га сегодня сыграно 2 тура первенства.

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Теги
Мир Беларусь FIFPro Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro)
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