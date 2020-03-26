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ФИФА обяжет клубы продлевать контракты, пока сезон официально не завершится

16:34 16 Читати українською
ФИФА обяжет клубы продлевать контракты, пока сезон официально не завершится
Джанни Инфантино / фото: ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает бороться с последствиями пандемии коронавируса.

ФИФА хочет обязать клубы продлить заканчивающиеся контракты с игроками и тренерами до фактического завершения нынешнего сезона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся внутренний документ организации.

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По информации издания, в документе говорится, что "если срок действия соглашения истекает в начальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения". Тот же принцип должен применяться к контрактам на следующий сезон – срок начала их действия должен корректироваться в соответствии с изменениями календаря.

Накануне сообщалось, что ФИФА планирует обсудить с клубами продолжение летнего трансферного окна до января 2021 года. Такой шаг мотивирован тем, что это может помочь клубам улучшить финансовое положение из-за приостановки множества турниров в связи с пандемией коронавируса.

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