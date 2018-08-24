ФИФА запретила президенту Федерации футбола Палестины посещать матчи из-за призывов сжечь футболки Месси

Президент Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб получил годовой запрет на посещение матчей из-за того, что призывал людей сжигать футболки Лионеля Месси.

ФИФА на своем официальном сайте объявила о введении санкций в отношении президента Федерации футбола Палестины Джибриля Раджуба. В июне этого года чиновник призвал сжечь футболки Лионеля Месси, если тот выйдет на товарищеский матч против Израиля. В итоге, организация запретила ему посещать матчи в течение года.

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Раджуб участвовал в акции протеста под офисом представительства сборной Аргентины в палестинском городе Рамалла, где призвал команду отказаться от товарищеского матча с историческим врагом Палестины Израилем.

В итоге, аргентинская Федерация футбола отказалась от проведения спарринга, который должен был состояться 9 июня в Иерусалиме.

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